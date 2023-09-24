تحرُّك جديد.. ماذا فعل باسيل؟

تساءلت مصادر سياسيّة مُتابعة عن الموقف الذي سيُبديه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من المبادرة القطريّة على صعيد الملف الرئاسي لاسيما أنَّ تلك المحاولة التي يقودها الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني باتت واضحة المعالم من خلال الجولات التي حُكِي عنها.

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وأوضحت المصادر أنَّ "الوطني الحر" ما زال بعيداً حالياً عن التعليق على تلك المبادرة بانتظارِ إكتمال معطياتها، لكنها أشارت إلى أنّ ذلك لا يمنع أن يتحدث أي طرفٍ ضمن "التيار" قريباً وبـ"إيجابية" عمّا تقوم به قطر رئاسياً وذلك لسببين: الأول وهوَ أنَّ هناك مصلحة لدى باسيل بالتقارب مع قطر، والثاني رغبته في عدم الوقوف كـ"حجر وعقبة" أمام أيّ حل يأتي من دولة خليجية وازنة لها دورٌ كبير على صعيد ملف الغاز في لبنان".