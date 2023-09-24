بين لبنان وسوريا.. هذا ما سيجري

رجّحت مصادر أمنيّة أن تراجع عدد اللبنانيين الذاهبين إلى سوريا خلال الفترات المُقبلة وذلك بسبب الأحداث الأمنية هناك.



Advertisement الأمرُ هذا تحدثت عنه أوساطُ جهاتٍ تُنظّم رحلات بإستمرار إلى سوريا، وقالت إنَّ هناك مخاوف من حدوث أي أعمالٍ إرهابية في العمق السوري مثلما كان يحصلُ سابقاً لاسيما مع تجدُّد تحرّك "خلايا داعش النائمة". الأمرُ هذا تحدثت عنه أوساطُ جهاتٍ تُنظّم رحلات بإستمرار إلى سوريا، وقالت إنَّ هناك مخاوف من حدوث أي أعمالٍ إرهابية في العمق السوري مثلما كان يحصلُ سابقاً لاسيما مع تجدُّد تحرّك "خلايا داعش النائمة".