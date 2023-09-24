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لبنان

بين لبنان وسوريا.. هذا ما سيجري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2023 | 01:45
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رجّحت مصادر أمنيّة أن تراجع عدد اللبنانيين الذاهبين إلى سوريا خلال الفترات المُقبلة وذلك بسبب الأحداث الأمنية هناك.

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الأمرُ هذا تحدثت عنه أوساطُ جهاتٍ تُنظّم رحلات بإستمرار إلى سوريا، وقالت إنَّ هناك مخاوف من حدوث أي أعمالٍ إرهابية في العمق السوري مثلما كان يحصلُ سابقاً لاسيما مع تجدُّد تحرّك "خلايا داعش النائمة". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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