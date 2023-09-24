هجومٌ يطالُ بري!

توقفت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" عند الخطاب "الهجوميّ" الذي شنّته أطرافٌ مُقربة من المعارضة على رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الدعوة إلى الحوار حول الملف الرئاسي.

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