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لبنان

هجومٌ يطالُ بري!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2023 | 02:15
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توقفت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" عند الخطاب "الهجوميّ" الذي شنّته أطرافٌ مُقربة من المعارضة على رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الدعوة إلى الحوار حول الملف الرئاسي. 
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وأشارت المصادر إلى أنَّ ما يبدو هو أنَّ حزب "القوات اللبنانية" بات يسعى الآن للتصويب على بري واتّهامه مُجدداً بالتعطيل، فيما لم تكن لدى ذاك الحزب أيّ مبادرة واضحة للقبول بالحوار الصريح، وقالت: "ما يظهر هو أنَّ هناك جهاتٍ تسعى لتمييع فرصة التلاقي والذهاب نحو مواجهة سياسيّة حادة تُعقّد الأمور، لكن ما يجب قوله هو أنَّ هذا الأسلوب لا ينجح ولن ينجح خصوصاً مع بري". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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