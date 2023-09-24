مُجدداً.. "دعارة فاضحة" في هذه المنطقة اللبنانية!

كثُرت التساؤلات عن دور نازحين سوريين في تشغيل "شبكات للدعارة" في لبنان، وقد لُمِس هذا الأمر قبل أيام وبالجُرم المشهود حينما تبيَّن أنَّ أحد السوريين كان يُواكب مجموعة من "فتيات الليل" في منطقة الدورة التي شهدت مؤخراً عمليات أمنية فُجائية لتوقيفهنّ.

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