Advertisement

لبنان

مُجدداً.. "دعارة فاضحة" في هذه المنطقة اللبنانية!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-09-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1110370-638311405818258551.jpg
Doc-P-1110370-638311405818258551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كثُرت التساؤلات عن دور نازحين سوريين في تشغيل "شبكات للدعارة" في لبنان، وقد لُمِس هذا الأمر قبل أيام وبالجُرم المشهود حينما تبيَّن أنَّ أحد السوريين كان يُواكب مجموعة من "فتيات الليل" في منطقة الدورة التي شهدت مؤخراً عمليات أمنية فُجائية لتوقيفهنّ.
Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنَّ شُباناً سوريين كانوا يتخذون من زوايا بعض الأماكن منصات لرصدِ ومراقبة "فتيات الليل" اللواتي يخرُجن بملابس فاضحة جداً على الطرقات، علماً أنّ هذا الأمر كان يجري أيضاً تحت أنظار سائقي سيارات أجرة كانوا يقفون بجانب هؤلاء الفتيات بشكلٍ علني ومُثيرٍ للرّيبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2023-09-24
11:33 | 2023-09-24
11:19 | 2023-09-24
10:48 | 2023-09-24
10:40 | 2023-09-24
10:30 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24