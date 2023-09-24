إنطلاقاً من سوريا.. هكذا سيستهدف "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ!

ما زالت الجبهة الشمالية تشكل مصدر توتر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما تقوم به من ردود عدوانية على الأراضي اللبنانية والسورية.



وفي السياق، تزعم السلطات الإسرائيليّة أنّ الإيرانيين وحزب الله يعملون على إنشاء بنى تحتية مسلحة في سوريا لتنفيذ هجمات ضد جيش الاحتلال، الأمر الذي يدفع الأخير لتنفيذ الهجمات ضد سوريا وبعضها يأتي إنطلاقاً من الأجواء اللبنانية.

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