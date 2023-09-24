يفترض أن يعلن اتحاد المصارف العربية مساندة المصرف المركزي وقيادته الجديدة، عبر عقد مؤتمر مصرفي قريباً في بيروت، سيبدأ التحضير له، ويشارك فيه محافظو المصارف المركزية العربية وصندوق النقد العربي، علما أنّ مشاركة حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري في اجتماعات صندوق النقد العربي الذي عقد في الجزائر، تم وضعها في اطار الاهتمام المصرفي العربي بلبنان، والثقة بمنصوري الذي كان سبق أن زار المملكة العربية السعودية والتقى بمسؤولية سعوديين فضلا عن عقد اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصـرفي والمالي.

Advertisement

والجدير بالذكر أن منصوري طلب من محافظ المصرف المركزي السعودي خلال لقائهما الحصول على مؤازرة سعودية، ربطا بالاستثمارات المالية، خاصة وانه طرح العديد من الاجراءات المتعلقة بالإستقرار النقدي ومعالجة الإزمة المالية وتدخلات من مصرف لبنان لتمرير المرحلة المقبلة من دون أي خضات، والتي كان قد بحثها مع القيادات السياسية اللبنانية، مع الاسشارة إلى أن منصوري وفور عودته لبى دعوة السفير السعودي وليد البخاري إلى اليرزة حيث ناقشا آخر المستجدات ، كما وضع منصوري السفير السعودي في أجواء لقاءاته في الرياض والجزائر.



لا شك بأن مشاركة منصوري في مؤتمر إتحاد المصارف العربية الذي انعقد في الرياض وبعدها في مؤتمر محافظي وحكام المصارف المركزية العربية في الجزائر برعاية صندوق النقد العربي، تأتي، بحسب ما يؤكد عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية د. واجب قانصو لـ"لبنان24"، في مرحلة حساسة وشكلت خرقا إيجابيا بالغ الأهمية في استعادة تطوير علاقات لبنان المصرفية مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، واستعادة المصرف المركزي لدوره الريادي



ويمكن تفسير ذلك بحسب قانصو من خلال:



أولاً: رغبة دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية في إظهار الدعم للبنان ولو على المستوى المعنوي، خاصة بعد اللمسات الإيجابية التي أبرزها منصوري في إدارته الجديدة للمصرف المركزي.