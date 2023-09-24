27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل ينجح الحراك القطري في لبنان؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
24-09-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت قطر وبشكل شبه رسمي حراكاً سياسياً، لا يزال بعيداً عن الوساطة، بين القوى السياسية، وذلك لإستشراف مدى إمكانية إحداث خرق ينهي الأزمة التي تصيب الواقع السياسي اللبناني منذ سنوات. ولعل الوصول الى تسوية رئاسية هو أول هموم الدوحة، خصوصاً وأنها توحي بدعمها لأحد المرشحين الأساسيين، أي قائد الجيش العماد جوزيف عون، كل ذلك يطرح اسئلة عن مدى قدرة قطر على النجاح حيث تعثرت فرنسا.
Advertisement
تم تكريس التعثر الفرنسي خلال اجتماع "اللجنة الخماسية" في نيويورك، وتاليا فإن الحراك الذي كانت تقوده باريس بغطاء أميركي انتهى بعد أن أجمعت الدول الباقية على أن الاستراتيجية الفرنسية لم تنجح بشكل كامل في الوصول الى حلّ أو رسم مسار تسوية ترضي الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها، هكذا تقدمت قطر لتكون بديلا جديا للفرنسيين حيث سيكون لها الدور الأكبر، بغطاء من واشنطن في البحث عن الحلول.
لكن الدوحة التي تتمتع بما لم تتمتع به باريس، وهو الغطاء السعودي، ليس لها أي قدرة على العمل من دون التنسيق مع الرياض التي لا تزال، دون غيرها من الدول، ترغب بالحفاظ على مقدار معين من الحضور الفرنسي بالملف اللبناني ولا تريد أن تخرج باريس نهائيا من المشهد، ولا تريد بالتالي أن تجعل من الدوحة المستأثرة بكل مفاصل الحلّ والربط في بيروت.
هذا الحذر السعودي سيساهم بدوره بعرقلة حراك قطر، وان كان بدرجة محدودة، خصوصا أن القطريين لديهم مشروع واضح على الساحة اللبنانية قد لا تكون الرياض متحمسة له بالقدر الكافي او متمسكة به حتى النهاية، مع إمكانية حصول تطورات في المفاوضات الإقليمية تفرض على المملكة العربية السعودية تقديم تنازلات هنا وهناك، والحصول على مكاسب في أماكن اخرى.ولعل قابلية التنازل السعودي في لبنان اكبر من قابلية التنازل في ساحات أخرى.
وتقول مصادر مطلعة ان الجدية القطرية بادية، وهذا ما سيجعل القوى السياسية كافة تتعاون مع أي مسعى أو مبادرة او طرح قطري، لكن هذا الامر له سقف هو تسمية رئيس للجمهورية او تزكيته، اذ ان بعض القوى السياسية وتحديدا "حزب الله" لا يبدو في وارد تقديم تنازل يشمل إسم الرئيس، فهو متمسك، بعكس ما يشاع، برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وليست لديه رغبة بمناقشة أسماء أخرى بجدية، حتى اسم قائد الجيش الذي تربطه بالحزب علاقة جيدة ، ليس مطروحا للرئاسة في حارة حريك.
يجمع المطلعون على ان الحديث عن نتائج إيجابية للحراك القطري، لا يزال بعيدا، بالرغم من النشاط الكبير الذي يظهر على المبعوثين القطريين، لكن الأزمة اللبنانية اليوم أكثر تعقيدا، ولا تبدو القوى السياسية جاهزة حتى اللحظة لتقديم أي تنازلات جذرية تؤدي الى فتح ثغرة في جدار الإستعصاء الحاصل، كما انه لا يمكن إغفال الدور السلبي الذي قد يلعبه الكباش الدولي وتحديدا داخل مجموعة الدول الخمس بشأن شكل التسوية في لبنان.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل قليل.. شاهدوا ماذا جرى على طريق ضهر البيدر! (صورة)
Lebanon 24
قبل قليل.. شاهدوا ماذا جرى على طريق ضهر البيدر! (صورة)
14:37 | 2023-09-23
23/09/2023 02:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
00:32 | 2023-09-24
24/09/2023 12:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار عن علاقة حب تجمعها بالوليد الحلاني.. مذيعة الـ LBCI مايا أبو الحسن تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
Lebanon 24
بعد أخبار عن علاقة حب تجمعها بالوليد الحلاني.. مذيعة الـ LBCI مايا أبو الحسن تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
23:56 | 2023-09-23
23/09/2023 11:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
02:53 | 2023-09-24
24/09/2023 02:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف.. هذا وضع لبنان مع الزلازل بعد هزة تركيا
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف.. هذا وضع لبنان مع الزلازل بعد هزة تركيا
13:13 | 2023-09-23
23/09/2023 01:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
11:37 | 2023-09-24
رمايات بالذخيرة الجية.. اليكم ما أعلنه الجيش (فيديو)
11:33 | 2023-09-24
في طرابلس.. سرقة اسلاك كهربائية والاهالي يناشدون
11:19 | 2023-09-24
أيوب ردا على رعد: أيّ حوار ينجح مع فريق اعتمد الاستقواء نهجًا؟
10:48 | 2023-09-24
النائب سليمان: مسؤوليتنا كبيرة جدا لانهاء الشغور الرئاسي
10:40 | 2023-09-24
البعريني: سنلعب دورا إيجابيا لإيصال رئيس يرضى اللبنانيين
10:30 | 2023-09-24
نعيم قاسم: واجب النواب أن يهيئوا الظروف المناسبة لانطلاق المؤسسات
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
24/09/2023 19:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
24/09/2023 19:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
24/09/2023 19:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24