Advertisement

لبنان

ارتفاع أسهم عون.. وحزب الله "لا ڤيتو"

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
24-09-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1110391-638311455827751706.JPG
Doc-P-1110391-638311455827751706.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترتفع أسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون لتعزّز حظوظه أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، خصوصاً أن الرجل بات يتمتّع بدعم إقليمي ودولي بشكل شبه علني لمعركته الرئاسية التي لم يُعلن عنها صراحة ما يُعطيه شرعية أكبر وقدرة على تحصيل تأييد عدد كبير من القوى السياسية والكُتل النيابية ويجعله أيضاً الأكثر قدرة على التفاهم مع معظم الأفرقاء في هذه المرحلة السياسية الحساسة.
Advertisement

 
وفق مصادر سياسية متابعة فإنّ القطريين الذي بدأوا حراكاً سياسياً في لبنان يعملون على طول الخطّ على تزكية اسم قائد الجيش باعتباره الأقدر على جمع التوافقات من حوله ما من شأنه أن ينهي أزمة الفراغ الرئاسي ويضع لبنان على سكّة الحلّ. لكنّ القطريين، وبحسب المصادر، لا يذكرون عون بالإسم على اعتبار أن مبادرتهم تهدف الى جمع أكبر نسبة تأييد له.

وتعتبر المصادر أن الطرف الوحيد الذي قد يخوض معركة سياسية جدية ضد قائد الجيش هو "التيار الوطني الحرّ" وغير ذلك لا يمكن القول بأن هناك قوى مسيحية تُعارض بشكل حاسم وصول عون الى قصر بعبدا، بل أنّ هناك كتلاً سياسية وقوى كبرى قد تخوض معركة عون الرئاسية حتى وصوله الى القصر الجمهوري.

وترى المصادر أن "حزب الله"، وإن كان لا يؤيّد حالياً انتقال عون الى بعبدا، لكنّه في الوقت نفسه لا يضع عليه أي ڤيتو أو يعامله في السياسة معاملة شبيهة بتلك التي كانت لرئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض أو وزير المالية السابق جهاد أزعور لكنّه في المرحلة الراهنة لديه مرشح صريح وواضح لرئاسة الجمهورية ولم يتخلّ عنه بعد وهو رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الامر الذي يعزّز حظوظ قائد الجيش في الاستحقاق الرئاسي. لذلك يبدو أن حظوظ قائد الجيش ستسمرّ بالتصاعد في الاسابيع المقبلة حتى تصل الى ذروتها قبيل انتهاء ولايته، فإما أن يجمع عون التأييد الكافي له ليصل إلى سدة الرئاسة أو يفشل في ذلك ويخرج من السباق الرئاسي المرتقب ويدخل لبنان في مسار طويل جداً من الفراغ الذي لم يترك أفقاً واضحاً للحل.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2023-09-24
11:33 | 2023-09-24
11:19 | 2023-09-24
10:48 | 2023-09-24
10:40 | 2023-09-24
10:30 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24