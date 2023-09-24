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لبنان
في زوق مُصبح.. حريقٌ يندلع داخل معرضٍ للسيارات
Lebanon 24
24-09-2023
|
02:44
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أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقاً إندلع فجر اليوم داخل معرض للسيارات في زوق مصبح - كسروان.
وأتت النيران على غرفة مكتب وطالت سيارتين كانتا مركونتين داخل المعرض، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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