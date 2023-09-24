في زوق مُصبح.. حريقٌ يندلع داخل معرضٍ للسيارات

أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقاً إندلع فجر اليوم داخل معرض للسيارات في زوق مصبح - كسروان.

وأتت النيران على غرفة مكتب وطالت سيارتين كانتا مركونتين داخل المعرض، واقتصرت الأضرار على الماديات.