منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!

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حذر الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ من ان لبنان سيواجه فيضانات الأسبوع المقبل في حال لم تعمل كافة البلديات على تنظيف الطرقات ومجاري المياه، مُشيراً إلى ان منخفضا جويا قادما من اليونان سيضرب لبنان في هذه الفترة وسيحمل معه الأمطار الطوفانية.