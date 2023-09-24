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لبنان

قاووق: لبنان يحتاجُ رئيساً لا يخضعُ للضغوط الأميركيّة

Lebanon 24
24-09-2023 | 02:49
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اعتبرَ عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أنَّ "إفشال المبادرات الداخلية والخارجية يزيد أزمة لبنان تعقيداً ويسرّع الانهيار، وأن جماعة التحدي والمواجهة هم الذين يفشلون المبادرات".

وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة بيت ليف الجنوبية، أكد قاووق أنّ "حزب الله يعمل وحركة أمل على موقف واحد لإيجاد الحلول، فيما جماعة التحدي والمواجهة تعمل على خلق العراقيل".
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وختم قاووق: "إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية".
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