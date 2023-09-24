جدلٌ في أميركا حول مزارع شبعا.. إليكم الخبر والفيديو!

قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إنَّ "إصلاح الأوضاع في لبنان يقعُ على عاتق البرلمانيين اللبنانيين في المقام الأوّل".

وخلال مُقابلة عبر شبكة "بلومبيرغ الشرق"، تجنّبت ليف الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم عودة مزارع شبعا إلى لبنان، وقالت: "لن أخوضَ في تفاصيل هذا".

مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل: مستشار الرئيس الأميركي يعمل إلى جانب الشركاء على إنجاح المفاوضات#الشرق #الشرق_للأخبار #الوان_الشرق pic.twitter.com/PuDMejvG6m — NOW الشرق (@AsharqNOW) September 22, 2023 Advertisement



وفي أول رد فعل من الجمهوريين على تصريحات ليف، انتقد عضو مجلس الشيوخ، تيد كروز، تهرّب مساعدة وزير الخارجية من توضيح موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه احتلال إسرائيل لمزارع شبعا، وأعاد نشر الفيديو الذي تتحدث فيه ليف لـ"الشرق" عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) وكتب: "يعمل فريق بايدن سراً على عكس اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. مسؤولو بايدن نفوا ذلك علناً. هنا، اضطرت كبيرة دبلوماسيي الشرق الأوسط بوزارة الخارجية أخيراً إلى الاعتراف".

وأشار كروز في منشور ثان، إلى أنه في توز الماضي، كتب رسالة إلى إدارة بايدن، اتهم خلالها وزارة الخارجية بالاستمرار في تضليل الكونغرس بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط".

