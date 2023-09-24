في بيروت.. شابّة تتعرّض للضرب خلال مهرجان وفيديو يُظهر حالتها!

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو لشابّة لبنانية زعَمت فيه إنَّها تعرّضت لإعتداء بالضَّرب خلال حضورها مهرجان "ليف" في بيروت The Lebanese Independent Film Festival (LIFF).

وادّعت الشابة في الفيديو بأنَّ شباناً وفتيات تهجّموا عليها بعدما نشرت عبر خاصيّة "الستوري" منشوراً إنتقدت فيه تنظيم المهرجان، مشيرة إلى أنَّ أحد الشبان اعتدى عليها بالضرب قبل أن يتمّ سلبُ هاتفها منها.

وأثار الفيديو جملة من الإنتقادات لمُنظمي المهرجان والقيّمين عليه، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أيُّ توضيح من قبلهم بشأن ما حصل، وعمّا إذا كانت الحادثة التي أعلنت عنها الفتاة قد حصلت حقاً في المهرجان.