عملية أمنيّة في "الضاحيّة".. من أوقفت شعبة "المعلومات" هناك؟

صدرَ عن المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التالي:



Advertisement وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصّة، توصّلت الى تحديد هويّة الرأس المدبّر لإحدى العصابات التي تقوم بتلك العمليات، ويدعى: خ. ج. (مواليد عام 1994، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة، ويقيم في محلّة حيّ السّلّم – الضّاحية الجنوبيّة. "في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت دوريّاتها في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة لرصد المتورّطين فيها وتوقيفهم.وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصّة، توصّلت الى تحديد هويّة الرأس المدبّر لإحدى العصابات التي تقوم بتلك العمليات، ويدعى: خ. ج. (مواليد عام 1994، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة، ويقيم في محلّة حيّ السّلّم – الضّاحية الجنوبيّة.

وبتاريخ 14/09/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات شعبة المعلومات في محلّة حي السّلّم، حيث نصبت كمينًا محكمًا وأوقفته على متن دراجة آليّة نوع "لاندي" من دون لوحات، تم ضبطها. وفي خلال عملية التوقيف حاول الفرار من أمام الدّورية وشَهَرَ مسدسًا حربيًا بوجه عناصرها محاولاً إطلاق النّار باتّجاههم، الاّ أنه تمت السيطرة عليه وتجريده من سلاحه وضبطه، إضافةً إلى ضبط كميّة من الحبوب المخدّرة.