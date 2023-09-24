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لبنان

ترقّبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين!

Lebanon 24
24-09-2023 | 04:47
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئياً وسط إمكانية هبوب رياح ناشطة أحياناً من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال. 
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر الطقس الحار مسيطراً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة  ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية . ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت  بين 24 و 32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة. تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض لأشعة الشمس. 

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم:
 
قليل الغيوم إجمالاً من دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وإنخفاضها على الجبال وفي الداخل بشكلٍ طفيفٍ حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل. كذلك، من المرتقب هبوب رياح ناشطة أحياناً وسط إمكانية تكون الضباب على المرتفعات.
 
الإثنين:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إمكانية هبوب رياح ناشطة أحيانا من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.
 
الثلاثاء:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئياً من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل بشكل طفيف، على أن تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. 
 
الأربعاء:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل و انخفاضها على الجبال وعلى الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 32، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س. 

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب. 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين  70 و 85 %. 

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 30درجة..

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق  

- ساعة شروق الشمس:  06,26 - ساعة غروب الشمس:  18,34.
 
 
 
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