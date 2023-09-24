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لبنان
رعد: ملتزمون بالدستور وحريصون على التفاهم والتوافق
Lebanon 24
24-09-2023
|
04:54
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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمُقاومة" النائب محمد رعد حرص "حزب الله" على وثيقة الوفاق الوطني وإلتزامه بالدستور نصاً وروحاً، وأضاف: "
نحن نشكل اليوم أكثرية في مجلس الوزراء، حيث نملك النصاب، الذي يؤهل مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات، ولكن لأننا نرغب في التفاهم والحوار، ندعو الى الشراكة في حضور مجلس الوزراء، ونصبر على من لم ولن يشارك في مجلس الوزراء، ولا ندرج في جدول أعمال المجلس إلا ما هو ملحح وضروري يطال الجميع، ويسد ثغرات تضر الجميع، ولا نتصرف كأثرية في مجلس الوزراء".
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وخلال إحتفالٍ في بلدة الوردانية - إقليم الخروب، قال رعد: "للأسف بعض الذين يرفضون الحوار، يتوهمون في مكان ما أنهم يملكون الأكثرية التي تأتي لهم بالرئيس الذي يرغبون به على حساب شراكتهم معنا، وعلى حساب رأينا، يريدوننا أن نحضر الى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمن لهم النصاب الإنتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيسا لهم، يراعي مصالحهم ولو على حساب مصالح الآخرين، هذا المنطق لا يستقيم في بناء دولة، ولا في حفظ إستقرار، والذين يرفضون اليوم الحوار، سيتوسلونه في يوم من الأيام".
وتابع: "نريد في أسرع وقت ممكن، أن ننجز الإستحقاق الرئاسي وننتخب رئيسا يرضى به كل اللبنانيين، ويؤتمن على سيادة الوطن، وعلى كرامة اللبنانيين في زمن يتدرج فيه النافذون الدوليون في تطبيق مخطط التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفرض هذا المخطط على كل أنظمة دول المنطقة".
وأردف: "نحن ندين كل التطبيع مع هذا العدو، ولا نرى أفقاً لبقاء هذا الكيان، فهو آيل الى الزوال والرحيل، وهذا ليس قولنا نحن، بل قول قادة الصهاينة".
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