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لبنان

شاب كاد يغرق عند شاطئ صور... هكذا تمّ إنقاذه!

Lebanon 24
24-09-2023 | 05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن شاباً غرق بالقرب من مطعم "شواطينا" عند الكورنيش الجنوبي لمدينة صور.

وعلى الفور عمل أحد الشبان على سحبه من المياه وسط وصول فرق الإسعاف التي عملت على معالجته ميدانياً لبعض الوقت وتأمين سلامته.
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