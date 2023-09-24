عودة: لعدم التطاول على سيادة الدولة وهيبة القضاء

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ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، والقى عظة جاء فيها: "في هذا البلد الحبيب، يبحث كل طرف عن أخطاء الطرف الآخر حتَّى يعرقله، وتالياً يتعرقل العمل النافع للجميع بسبب الخصومات والمناكفات والحقد والمصالح".وسأل:"لم لا يتبارى المسؤولون بالمواهب الفضلى، كما يقول الرسول بولس أي يعملون بطريقة متكاملة بصدق وأمانة، عوض أن يحاول كل واحد أن يهدم عمل الآخر لتظهر أناه ويستعلن للجميع أنه المنقذ. هل هكذا تبنى الأوطان؟ هذا سيغرق سفينة الوطن بمن فيها، فنخسر جميعنا كل شيء ولا يعود للندم نفع".وأضاف عودة: "على الجميع الإعتماد على الدولة التي يجب أن تكون ملجأ الجميع وحاميتهم، تؤمّن حقوق جميع المواطنين وتنشر العدالة فيما بينهم"، مشيراً إلى أنه لـكـي نَـصِـلَ إلى هـذا الـوضـع، "يـجـب بـنـاء دولة قـوية مكتملة العـنـاصِـر، وعـدم الـتَـطـاول على سـيـادتِـهـا وهـيـبـةِ الـقـضـاء، والـتـوقُّـفُ عن الـتـنـافُــرِ والـتَـنـاحُـرِ والإبـتـعـادِ بـالأهـدافِ عن هـدفِ الـدولـةِ".