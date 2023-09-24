"دود الخل منو وفيه"... هذا ما كشفه جعجع عن الاستحقاق الرئاسي

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استبعد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب رغم المساعي السعودية والقطرية، "لأنو دود الخل منو وفيه"، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.وعن مجازفته الأمنية عبر المشاركة شخصيا في احتفال العيد الوطني السعودي الـ93 في مكان عام أجاب جعجع باختصار: "هنالك ما يستحق المجازفة"، مضيفاً " بيني وبينك المرء لا يصدّق ما يحدث في المملكة العربية السعودية من تطوّر".ولدى سؤاله لمن يريد القول "انا هنا في وسط بيروت"، أجاب " مش لحدا"، مضيفاً: "زيارتي هي لتهنئة أصدقائي بـ"اليوم الوطني السعودي".وعما إذا كان مطمئن أمنياً أجاب جعجع: " هنا نعم ، والباقي عالله".