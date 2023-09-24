الحاج حسن: الدولة التي لا تحميها القوة ليست سيادية

أشار رئيس " تكتل بعلبك الهرمل " النائب الدكتور حسين الحاج حسن إلى أن " مسألة الشكاوى اللبنانية التي كانت ترفع إلى مجلس الأمن انقلبت، فأصبحت إسرائيل هي من تقدم الشكاوى، والعدو الصهيوني ما زال منذ العام 2006 يعمل على تشكيل الجبهة الداخلية، ولم ينته من تشكيلها بعد ".

وقال خلال احتفال تأبيني في بعلبك: "بعض اللبنانيين يريدون أن يخسروا هذه القوة التي بنيت وحققت الإنجازات، وهذا لا يمكن أن نقبل به أو نسكت عنه، وبعض من هؤلاء اللبنانيين يعتقدون اعتقادات خاطئة حول مفهوم الدولة والسيادة، فالدولة التي لا تحميها القوة ليست بسيادية".

وسأل: "ماذا فعلتم عندما دمرت إسرائيل مطار بيروت عام 1968، وماذا فعلتم أيضا عندما تم اجتياح لبنان، للأسف البعض ذهب إلى 17 أيار. وماذا كنتم ستفعلون لو بقي الأميركي غير مبالٍ بترسيم الحدود واستخراج الثروات البحرية، فلولا معادلة كاريش لما عادت المنصات البحرية للتنقيب والاستخراج، وقوة لبنان هي التي غيّرت المعادلة، ويجب الحفاظ على معادلة الجيش والشعب والمقاومة للدفاع عن لبنان وحدوده وسمائه وترابه ومياهه وثرواته".