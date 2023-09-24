القاصر سحر مفقودة.. غادرت منزل ذويها ولم تَعُد هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: - سحر زكريا حبوشي (مواليد عام 2007، لبنانيّة) التّي غادرت بتاريخ 17-9-2023 منزل ذويها الكائن في محلة الزاهرية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الاتصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 423387-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".