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لبنان

القاصر سحر مفقودة.. غادرت منزل ذويها ولم تَعُد هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
24-09-2023 | 06:46
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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: - سحر زكريا حبوشي (مواليد عام 2007، لبنانيّة) التّي غادرت بتاريخ 17-9-2023 منزل ذويها الكائن في محلة الزاهرية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الاتصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 423387-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
 
 
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