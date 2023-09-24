احتجاجاً على الأوضاع... عائلة تقطع الطريق في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المواطن "م.ح" قطع الطريق جزئياً عند ساحة النور لجهة سرايا طرابلس مع أفراد عائلته، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية التي يعانون منها، فضلاً عن الصعوبة التي يعانونها في دفع ايجار منزلهم في حارة البرانية بطرابلس.ثم فتحت الطريق أمام السيارات، وتولت القوى الامنية تنظيم السير في المحلة بعد زحمة سير خانقة.