مريم مفقودة... غادرت منزل زوجها ولم تعد!

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: - مريم أحمد زرقط (مواليد عام 1989، لبنانيّة) التّي غادرت بتاريخ 21-09-2023 منزلها الزوجي الكائن في بلدة قعقعية الجسر- النبطية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمخفر الدوير في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 435729-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.