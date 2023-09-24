Advertisement

لبنان

ضو: قرار وزير الخارجية بحق مراد تدمير للسلك الدبلوماسي في الخارج

Lebanon 24
24-09-2023 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1110476-638311653354846806.jpg
Doc-P-1110476-638311653354846806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "المسؤولية في أي قرار على صعيد الأمم المتحدة بأهمية التجديد لقوى اليونيفيل هو على عاتق وزير الخارجية حصرا. ‏إذا كان الوزير يعتبر القرار أضر بمصلحة لبنان عليه الاعتكاف ووقف ممارسة مهامه. ‏أما أن يتهرب من المسؤولية ويحاول أن يقوم بردة فعل بحق رئيسة البعثة المتفانية جان مراد واستدعائها وطلب إخلاء الإقامة الرسمية مع أولادها خلال أيام، فهذا ان دل على شيء هو أخلاقيات صاحب القرار الجائر".
Advertisement
 
 
واضاف: "هذا القرار يضر بمصلحة لبنان ومعنويات كل السلك الخارجي ويعتبر تدميرا منهجيا للسلك. يضاف في سجل الوزير التدميري بالسلك الخارجي قراره بعدم التجديد للملحقين الاقتصاديين نهاية هذا العام بالرغم من نجاحهم في تأمين اتفاقات ومصالح لبنان الاقتصادية والتجارية بمرحلة نحن بأمس الحاجة لأمثالهم. وكلفة المليون ونصف دولار سنويا تعوض من مردود الاتفاقيات كما إن الهيئات الاقتصادية مستعدة لتحمل جزء من الكلفة. بدل إنقاذهم لخدمة مصلحة لبنان قام بإلغاء تجديد العقوبات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2023-09-24
11:33 | 2023-09-24
11:19 | 2023-09-24
10:48 | 2023-09-24
10:40 | 2023-09-24
10:30 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24