النائب الخير عرض مع وزير البيئة لمشكلة النفايات والحلول المطروحة



Advertisement

وفي الاجتماع، كان عرض لمشكلة النفايات والاطر المطروحة لحلها في اطار الخطة الوطنية التي تلحظ ضرورة تشغيل معامل الفرز وعدم الطمر العشوائي. إستقبل النائب أحمد الخير في مكتبه في المنية، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، ورئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي، رئيس بلدية مركبتا بسام عطية، برج اليهودية عامر العويك وممثل بلدية بحنين.وفي الاجتماع، كان عرض لمشكلة النفايات والاطر المطروحة لحلها في اطار الخطة الوطنية التي تلحظ ضرورة تشغيل معامل الفرز وعدم الطمر العشوائي.

وأوضح الوزير ياسين ان مشكلة النفايات في المنية ليست مشكلة ضخمة كمشكلة المدن الكبرى، خصوصا مع وجود معمل فرز يمكن تجهيزه بتمويل من جهات اوروبية، والتعاون بين البلديات واتحاد البلديات وطرح الحلول الممكنة والاقل ضررا أساسي لانهاء المشكلة.



من جهته، شرح الدهيبي بشكل مفصل مشكلة النفايات وخطورة الطمر العشوائي، مؤكدا "ضرورة تعزيز التعاون بين البلديات ووزارة البيئة للخروج بالحل الامثل".



بدوره، قال الخير: "ان الوزير ياسين خلال كل المراحل كان يبدي كل اهتمام لحل مشكلة النفايات في المنطقة. وأعيد التأكيد أن الهدف هو حل مشكلة النفايات في المنية الادارية التي بات يتأذى بها كل منزل وكل محل وكل مؤسسة، واي حل ينهي هذه المشكلة سندعمه ونكون معه تحت سقف الدراسات العلمية ومصلحة المنطقة على أن ينطلق من مسلمتين أساسيتين هما تشغيل معمل الفرز والتعاون مع المجتمع المدني لتشجيع الفرز من المصدر".



وتوجه الحاضرون بعد الاجتماع الى معمل الفرز في ضهور المنية حيث اطلعوا عليه ميدانيا، واستمعوا لشرح رئيس الاتحاد خالد الدهيبي عن المتطلبات الضرورية لتشغيل المعمل والآليات العملانية لسير خطوط الفرز.