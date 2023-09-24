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لبنان

في ذكرى عملية الويمبي... توضيح من مكتب وزير الداخلية

Lebanon 24
24-09-2023 | 08:47
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يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، توضيحاً لما يثار حول منع إقامة مهرجان في ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا، الايضاح بأن طلب الوزير الى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بعدم الموافقة جاء بعدما تبيّن ان الجناحين المنقسمين في الحزب السوري القومي الاجتماعي قد تقدما بطلبين لإقامة مهرجانين في ذكرى عملية الويمبي في نفس التاريخ وبمكانين ملاصقين.
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وبما ان حالة الانقسام داخل الحزب المذكور لا تزال سائدة ونظراً لما يمكن ان تسببه إقامة المهرجانين من إشكالات امنية قد تؤدي الى حصول أعمال شغب أو إطلاق نار بين مؤيدي الجناحين، كان طلب الوزير مولوي بعدم إعطاء الموافقة على إقامة المهرجانين المذكورين. فاقتضى التوضيح" .
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