حادثة مرعبة في البقاع.. مواطن يطلق النار على شقيقته!

أقدم المدعو م. ف على إطلاق النار على شقيقته ح. ف في بلدة علي النهري البقاعية، وتم نقلها الى مستشفى العبدالله في رياق.

وعملت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على توقيفه واقتياده وبوشرت التحقيقات. (الوكالة الوطنية)