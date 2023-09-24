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لبنان

حادثة مرعبة في البقاع.. مواطن يطلق النار على شقيقته!

Lebanon 24
24-09-2023 | 09:04
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أقدم المدعو م. ف على إطلاق النار على شقيقته ح. ف في بلدة علي النهري البقاعية، وتم نقلها الى مستشفى العبدالله في رياق.
 
 
وعملت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على توقيفه واقتياده وبوشرت التحقيقات. (الوكالة الوطنية)
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