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لبنان

هاشم: اذا بقيت.. لن نصل الا الى الندم!

Lebanon 24
24-09-2023 | 09:40
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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، ان "ما يحصل من استفزاز على الحدود من قبل العدو الاسرائيلي مع استمرار الأزمة الوطنية بكل مستوياتها يبين حجم التحديات التي تواجه وطننا في ظل استمرار سياسة المكابرة التي تطيل امد الشغور الرئاسي".

 

وقال هاشم في تصريح خلال لقاءاته في منزله في شبعا أن "بعد كل الذي يحصل في وطننا اصبحت المسؤولية مضاعفة على كل المكونات للتنازل والتلاقي على مساحة مشتركة تؤمن مخرجا يحفظ التوازنات السياسية وتفتح الأبواب للحلول لكل الأزمات".

 

وأكد أن "البقاء على الوضع الراهن قد يزيد من تفاقم الاوضاع ويأخذ البلد الى ما لا تحمد عقباه، خاصة في ظل ما يجري في المنطقة وكي لا يكون لبنان مسرحا لحل ازمات معقدة على حساب اللبنانيين وسيادة دولتهم."

 
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وأشار هاشم الى أن "حماية الوطن وتحصينه في يد ابنائه، لان الخارج ايا كان سيفتش عن مصالحه وحل مشاكل المنطقة على حساب لبنان كما محاولاته التاريخية وهذا ما يلوح في افق الاتصالات والمشاورات الدولية".

 

وختم بأن "المناكفات والعصبيات هي المتحكمة بسياسة البعض فلن نصل الا الى الندم والقضاء على اي فرصة لخلاص بلدنا مما يخطط له في كواليس السياسات الدولية".

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