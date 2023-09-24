حملة امنية من المعاملتين الى طبرجا.. وتوقيف مسهّلين للدعارة!

علم "لبنان 24" أن مكتب المعلومات في الامن العام بمؤازرة من مركز كسروان يقوم بحملة امنية في المنطقة الممتدة من المعاملتين الى طبرجا.



وتم توقيف اجانب وسوريين مخالفين للقوانين وآخرين يسهلون الدعارة .

Advertisement