Advertisement

لبنان

حملة امنية من المعاملتين الى طبرجا.. وتوقيف مسهّلين للدعارة!

Lebanon 24
24-09-2023 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1110498-638311714563209976.jpg
Doc-P-1110498-638311714563209976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان 24" أن مكتب المعلومات في الامن العام بمؤازرة من مركز كسروان يقوم بحملة امنية في المنطقة الممتدة من المعاملتين الى طبرجا.

وتم توقيف اجانب وسوريين مخالفين للقوانين وآخرين يسهلون الدعارة .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في ذكرى عملية الويمبي... توضيح من مكتب وزير الداخلية
lebanon 24
24/09/2023 19:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنيّة في "الضاحيّة".. من أوقفت شعبة "المعلومات" هناك؟
lebanon 24
24/09/2023 19:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هجرة غير شرعية وعملية نوعية لـ"المعلومات".. توقيف أحد المتورطين و42 شخصاً من الجنسية السورية
lebanon 24
24/09/2023 19:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهديده إيران بـ "النووي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. مكتب نتنياهو يصحح
lebanon 24
24/09/2023 19:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب

المعلومات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2023-09-24
11:33 | 2023-09-24
11:19 | 2023-09-24
10:48 | 2023-09-24
10:40 | 2023-09-24
10:30 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24