Advertisement

لبنان

البعريني: سنلعب دورا إيجابيا لإيصال رئيس يرضى اللبنانيين

Lebanon 24
24-09-2023 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1110506-638311740830218201.jpg
Doc-P-1110506-638311740830218201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أن: الفراغ الذي تركه الرئيس سعد الحريري على صعيد الطائفة السنية لم يستطع أحد ملأه حتى الآن، ولكن بمحبتنا وتعاوننا يمكن أن نسد ذلك الفراغ، وما حصل بين اللواء عثمان ووزير الداخلية علينا أن نتجاوزه لصالح الوطن.

كلامه جاء خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية واختيارية في مكتبه في المحمرة، وكان من أبرز الحاضرين وفد من فائض أساتذة التعليم الثانوي الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ٢٠١٥ - ٢٠١٦.

وتحدثت الأستاذة هدى قاسم العلي باسم الوفد قائلة: "جئنا اليوم لمطالبة النائب البعريني بمساعدتنا ورفع الصوت لتثبيتنا في التعليم الثانوي أسوة بالدفاع المدني وغيرهم، ونضع هذا الملف بين أيدي النائب البعريني لمتابعته وإيصاله حيث يجب وإعطاء كل ذي حق حقه".

وأكد البعريني ان "ما نقوم به على صعيد الشمال عكار والضنية ما هو الا واجب طبيعي بالرغم من تقسيم الدوائر إنتخابيا". 

وتحدث عن "تفاقم الأزمات، فطلاب الجامعات باتوا دون حول ولا قوة، غير قادرين على تأمين المال لمتابعة تعليمهم، والطبابة باتت في أسوأ حالاتها، دون أن ننسى لقمة العيش وصعوبة تأمينها"، مؤكدا ان "هذه المرحلة الصعبة لا يمكن ان نواجهها الا بصمودنا وتعاون الميسورين اصحاب الامكانيات للمساعدة وتأمين أدنى وسائل الصمود".

وعن انتخاب رئيس للجمهورية قال البعريني: "إنقسام الحال على أشده، وكلما تأملنا بقرب الحل، نفقد ذاك الأمل، مع ان الأمل لا يموت، ولكن هناك حالة إحباط وخوف وتشاؤم، وبالرغم من ذلك نعدكم بأننا سنلعب دورا إيجابيا لإيصال رئيس جمهورية يرضى عنه جميع اللبنانيين".

كما استقبل البعريني وفدا من إتحاد بلديات سهل عكار برئاسة خالد خالد. ووضع البعريني الوفد في أجواء التحركات والمعطيات لإعادة إفتتاح مطار القليعات، مؤكدا ان "الرئيس ميقاتي كان من أوائل المشجعين لهذا المطلب"، وطالبا "التحرك عن طريق الكتل لإعادة إفتتاح المطار".
Advertisement
 
وقال: "مستمرون بهذا الضغط ونعمل على توحيد الجهود سعيا لتحقيق هذا الحلم وهذا المطلب الوطني، ونتمنى على القوى الشمالية واللبنانية دعمنا والوقوف الى جانبنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2023-09-24
11:33 | 2023-09-24
11:19 | 2023-09-24
10:48 | 2023-09-24
10:30 | 2023-09-24
09:53 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24