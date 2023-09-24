البعريني: سنلعب دورا إيجابيا لإيصال رئيس يرضى اللبنانيين

أكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أن: الفراغ الذي تركه الرئيس سعد الحريري على صعيد الطائفة السنية لم يستطع أحد ملأه حتى الآن، ولكن بمحبتنا وتعاوننا يمكن أن نسد ذلك الفراغ، وما حصل بين اللواء عثمان ووزير الداخلية علينا أن نتجاوزه لصالح الوطن.

كلامه جاء خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية واختيارية في مكتبه في المحمرة، وكان من أبرز الحاضرين وفد من فائض أساتذة التعليم الثانوي الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ٢٠١٥ - ٢٠١٦.

وتحدثت الأستاذة هدى قاسم العلي باسم الوفد قائلة: "جئنا اليوم لمطالبة النائب البعريني بمساعدتنا ورفع الصوت لتثبيتنا في التعليم الثانوي أسوة بالدفاع المدني وغيرهم، ونضع هذا الملف بين أيدي النائب البعريني لمتابعته وإيصاله حيث يجب وإعطاء كل ذي حق حقه".

وأكد البعريني ان "ما نقوم به على صعيد الشمال عكار والضنية ما هو الا واجب طبيعي بالرغم من تقسيم الدوائر إنتخابيا".

وتحدث عن "تفاقم الأزمات، فطلاب الجامعات باتوا دون حول ولا قوة، غير قادرين على تأمين المال لمتابعة تعليمهم، والطبابة باتت في أسوأ حالاتها، دون أن ننسى لقمة العيش وصعوبة تأمينها"، مؤكدا ان "هذه المرحلة الصعبة لا يمكن ان نواجهها الا بصمودنا وتعاون الميسورين اصحاب الامكانيات للمساعدة وتأمين أدنى وسائل الصمود".

وعن انتخاب رئيس للجمهورية قال البعريني: "إنقسام الحال على أشده، وكلما تأملنا بقرب الحل، نفقد ذاك الأمل، مع ان الأمل لا يموت، ولكن هناك حالة إحباط وخوف وتشاؤم، وبالرغم من ذلك نعدكم بأننا سنلعب دورا إيجابيا لإيصال رئيس جمهورية يرضى عنه جميع اللبنانيين".

كما استقبل البعريني وفدا من إتحاد بلديات سهل عكار برئاسة خالد خالد. ووضع البعريني الوفد في أجواء التحركات والمعطيات لإعادة إفتتاح مطار القليعات، مؤكدا ان "الرئيس ميقاتي كان من أوائل المشجعين لهذا المطلب"، وطالبا "التحرك عن طريق الكتل لإعادة إفتتاح المطار".

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