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لبنان

نعيم قاسم: واجب النواب أن يهيئوا الظروف المناسبة لانطلاق المؤسسات

Lebanon 24
24-09-2023 | 10:30
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أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الى أن "لبنان قائم على التوافق والتوازن، وواجب النواب أن يهيئوا الظروف المناسبة لانطلاق المؤسسات".

ورأى خلال حفل تخريج طلاب معاهد "الآفاق" أن "على الحكومة اللبنانية إيجاد حلول لمسألة النزوح السوري الى لبنان وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه". كما وجه "تحية كبيرة للجيش على تصديه لانتهاك جيش الاحتلال الصهيوني عند مزرعة بسطرة".
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واعتبر أن "الحوار هو الطريق الذي يوصل الى المجلس النيابي، ومن يرفضونه لا يريدون الجلوس مع الذين يعارضونهم. وبدلا من أن تزيدوا اللبنانيين بلاء بكثرة التحريض اعملوا على تحقيق الاستحقاق النيابي الرئاسي بطريقة تجمع".
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