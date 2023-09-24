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لبنان
النائب سليمان: مسؤوليتنا كبيرة جدا لانهاء الشغور الرئاسي
Lebanon 24
24-09-2023
|
10:48
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اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان ان "الوقت قد تأخر كثيرا لانتخاب رئيس للجمهورية، وكان من المفروض انتخاب الرئيس منذ سنة".
ولفت في حوار الى "تلفزيون لبنان"، الى ان "الاهتمام الخارجي موجود وبقوة، ومن هذه اللقاءات التي تجري اللقاء الذي جرى في اليرزة مع السفير السعودي والسعودية وليد البخاري والمملكة دائما حريصة على لبنان منذ القدم، وهي كانت المساهمة الأساسية في اتفاق الطائف والدستور وهي التي أكدت ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس، لان المخاطر كثيرة في حال لم يتم انتخاب الرئيس".
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أضاف: "نحن اليوم نرى حراكا مكثفا لانتخاب رئيس للجمهورية ومنها مبادرة قطر والموفد القطري، ونحن نرحب بكل الوفود التي تريد مصلحة لبنان ومساعدته ويجب أن نتلاقى معهم من أجل خلاص لبنان، ونحن بالداخل مسؤوليتنا كبيرة جدا لانهاء الشغور الرئاسي".
واشار سليمان الى ان "كتلة الاعتدال كانت دائما حريصة كل الحرص على المشاركة في كل الجلسات النيابية التي خصصت لانتخاب الرئيس".
وحول موضوع تشغيل وتفعيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات سهل عكار، قال سليمان: "لمسنا من خلال جولتنا على مختلف الكتل السياسية كل الايجابية لتشغيل وتفعيل هذا المرفق الاكثر من هام لعكار والشمال ولبنان، ونحن بانتظار وضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء في القريب العاجل".
من جهة ثانية، استقبل سليمان في دارته في وادي خالد العديد من الهيئات السياسية والبلدية والاختيارية والهيئات التعليمية، بحثت معه في أمور انمائية وخدماتية مختلفة.
ودعا الى "العمل على انجاح العام الدراسي المقبل وتوفير كل الظروف لتعزير دور المدرسة الرسمية واعطاء المعلمين حقوقهم".
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