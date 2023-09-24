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لبنان

أيوب ردا على رعد: أيّ حوار ينجح مع فريق اعتمد الاستقواء نهجًا؟

Lebanon 24
24-09-2023 | 11:19
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علقت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على كلام النائب محمد رعد في حفل تكريمي للطلاب الناجحين والخريجين في ساحة بلدة الوردانية، وكتبت عبر تطبيق "اكس":

"يدعو المكونات الاخرى في الوطن إلى العودة إلى منطق الحوار والتفاهم وتجنب نزاعات الفدرلة والتقسيم والتقوقع والانعزال، مهدداً الذين يرفضون اليوم الحوار، سيتوسلونه في يوم من الأيام..".
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وسألت: "أيّ حوار ينجح مع فريق اعتمد الاستقواء نهجًا، والتهديد أداةً واستباحة الحقوق أسلوبًا؟ ومن يعطيه الحق في أن ينصح باقي مكونات الوطن بتجنب الفدرلة والتقسيم فيما دويلته رسمت حدودها امتدادا لولاية الفقيه واعتمدت سياسة دفاعية تحمي مصالح ايران وأنشأت شبكة اتصالات ومدارس وجامعات وقرض حسن، مشاريع خاصة بها الى جانب سلاح غير شرعي ومطارات في أراض احتلتها من الشعب اللبناني والدولة اللبنانية؟ لكنهم يكابرون ظنًا منهم أننا أقلية، اذ يجهلون تاريخنا ونضالنا الذي لخّصه انطوان مالك طوق بقوله "هون أهلي تجمّعوا وعملوا القصر والدير والمدرسة والمتراس، بمغارة ال ما بيعرفها غير النسر، هيدا الوادي بلا عمر حط إدنك ع الصخر، يا بتسمع صوات الدّهر يا بتسمع القداس".

وأرفقت تغريدتها بصورة لوادي القديسين.
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