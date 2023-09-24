Advertisement

لبنان

في طرابلس.. سرقة اسلاك كهربائية والاهالي يناشدون

Lebanon 24
24-09-2023 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1110516-638311773179822145.jpg
Doc-P-1110516-638311773179822145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون على سرقة كابلات كهرباء في منطقة الزاهرية طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد ناشد السكان المعنيين التحرك واصلاح العطل لاعادة امداد المنطقة بالكهرباء، وذلك بعد أن طلبت شركة كهرباء قاديشا من الاهالي تحمل اعادة تركيب الكابل المسروق على نفقتهم الخاصة.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-09-24
17:30 | 2023-09-24
17:02 | 2023-09-24
15:14 | 2023-09-24
15:03 | 2023-09-24
14:57 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24