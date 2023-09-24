في طرابلس.. سرقة اسلاك كهربائية والاهالي يناشدون

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اقدم مجهولون على سرقة كابلات كهرباء في منطقة الزاهرية طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد ناشد السكان المعنيين التحرك واصلاح العطل لاعادة امداد المنطقة بالكهرباء، وذلك بعد أن طلبت شركة كهرباء قاديشا من الاهالي تحمل اعادة تركيب الكابل المسروق على نفقتهم الخاصة.