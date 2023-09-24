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لبنان

قتلى بحادث سير على اتوستراد الزهراني!

Lebanon 24
24-09-2023 | 12:33
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وقع منذ بعض الوقت حادث سير على اوتوستراد الزهراني مفرق الانصارية، نتج عنه عدد من القتلى، وحضرت الى المكان سيارات الاسعاف ونقلت الضحايا الى مستشفيات المنطقة. كما حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث. 
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حادث

اتوستراد الزهراني

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