26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قتلى بحادث سير على اتوستراد الزهراني!
Lebanon 24
24-09-2023
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع منذ بعض الوقت حادث سير على اوتوستراد الزهراني مفرق الانصارية، نتج عنه عدد من القتلى، وحضرت الى المكان سيارات الاسعاف ونقلت الضحايا الى مستشفيات المنطقة. كما حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريحة بحادث سير في كفرياسين
Lebanon 24
جريحة بحادث سير في كفرياسين
25/09/2023 01:37:43
25/09/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة في البقاع.. مواطن يطلق النار على شقيقته!
Lebanon 24
حادثة مرعبة في البقاع.. مواطن يطلق النار على شقيقته!
25/09/2023 01:37:43
25/09/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارته الفاخرة تحطمت.. نجم "مانشستر يونايتد" الشهير يتعرّض لحادث سير مروّع بعد مباراة فريقه (فيديو)
Lebanon 24
سيارته الفاخرة تحطمت.. نجم "مانشستر يونايتد" الشهير يتعرّض لحادث سير مروّع بعد مباراة فريقه (فيديو)
25/09/2023 01:37:43
25/09/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة.. القبض على "الدمية القاتلة" بطلة سلسلة أفلام الرعب الشهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة غريبة.. القبض على "الدمية القاتلة" بطلة سلسلة أفلام الرعب الشهيرة! (فيديو)
25/09/2023 01:37:43
25/09/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث
اتوستراد الزهراني
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
00:32 | 2023-09-24
24/09/2023 12:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
02:53 | 2023-09-24
24/09/2023 02:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار عن علاقة حب تجمعها بالوليد الحلاني.. مذيعة الـ LBCI مايا أبو الحسن تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
Lebanon 24
بعد أخبار عن علاقة حب تجمعها بالوليد الحلاني.. مذيعة الـ LBCI مايا أبو الحسن تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
23:56 | 2023-09-23
23/09/2023 11:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
10:17 | 2023-09-24
24/09/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الفنان راغب علامة يُشارك في أسبوع الموضة في ميلانو.. شاهدوا كيف بدا (صور)
Lebanon 24
ابن الفنان راغب علامة يُشارك في أسبوع الموضة في ميلانو.. شاهدوا كيف بدا (صور)
04:45 | 2023-09-24
24/09/2023 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:00 | 2023-09-24
تأكيد السيطرة على الوضع النقدي
17:30 | 2023-09-24
إصلاح العلاقات المتوتّرة لم ينجح
17:02 | 2023-09-24
معلومات متضاربة
15:14 | 2023-09-24
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر
15:03 | 2023-09-24
في بعلبك.. اشكال وتضارب وجرحى
14:57 | 2023-09-24
في بلدة العين... وفاة طفل بطلق ناري من بندقية صيد
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
25/09/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
25/09/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
25/09/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24