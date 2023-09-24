قتلى بحادث سير على اتوستراد الزهراني!

وقع منذ بعض الوقت حادث سير على اوتوستراد الزهراني مفرق الانصارية، نتج عنه عدد من القتلى، وحضرت الى المكان سيارات الاسعاف ونقلت الضحايا الى مستشفيات المنطقة. كما حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

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