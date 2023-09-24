قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)

Advertisement

أدى حادث سير مروع على طريق صيدا صور عند محلة عدلون، بين عدد من السيارات والدراجات النارية الى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت عناصر الصليب الأحمر وعملت على نقل الجرحى والجثث الى مستشفيات المنطقة.