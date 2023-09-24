Advertisement

لبنان

قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)

Lebanon 24
24-09-2023 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1110530-638311810588230764.jpg
Doc-P-1110530-638311810588230764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى حادث سير مروع على طريق صيدا صور عند محلة عدلون، بين عدد من السيارات والدراجات النارية الى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعلى الفور حضرت عناصر الصليب الأحمر وعملت على نقل الجرحى والجثث الى مستشفيات المنطقة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
مقتل شخصين اثر حادث سير مروع على أوتوستراد الزهراني (فيديو)
lebanon 24
25/09/2023 01:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع على أوتوستراد جبيل.. والحصيلة 4 جرحى (فيديو)
lebanon 24
25/09/2023 01:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارة تضرّرت بشدّة... بالصور حادث سير على أوتوستراد عمشيت وهذا عدد الجرحى
lebanon 24
25/09/2023 01:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير كبير... تصادم بين 4 سيارات على أوتوستراد جونية
lebanon 24
25/09/2023 01:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث

أوتوستراد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-09-24
17:30 | 2023-09-24
17:02 | 2023-09-24
15:14 | 2023-09-24
15:03 | 2023-09-24
14:57 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24