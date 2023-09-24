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لبنان

جريحة بحادث سير في كفرياسين

Lebanon 24
24-09-2023 | 13:51
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ادى حادث سير عصرا في كفرياسين - كسروان الى جرح مواطنة، نقلها عناصر من الدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونيه لتلقي العلاج.
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