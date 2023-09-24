توفي بعد اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في الهرمل

قضى الشاب محمد علي راضي قانصو في مدينته الهرمل جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد عن طريق الخطأ. وقد نقلت جثته الى احد مستشفيات الهرمل، وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادثة.

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