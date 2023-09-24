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لبنان

في بلدة العين... وفاة طفل بطلق ناري من بندقية صيد

Lebanon 24
24-09-2023 | 14:57
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توفي الطفل جود حويجي من بلدة العين في البقاع الشمالي متأثرا باصابته بطلق ناري من بندقية صيد صغيرة، وقد فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادثة.
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