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لبنان
في بلدة العين... وفاة طفل بطلق ناري من بندقية صيد
Lebanon 24
24-09-2023
|
14:57
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توفي الطفل جود حويجي من بلدة العين في البقاع الشمالي متأثرا باصابته بطلق ناري من بندقية صيد صغيرة، وقد فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادثة.
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