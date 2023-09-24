معلومات متضاربة

تتضارب المعلومات المتوافرة حول حادثة إطلاق الرصاص على السفارة الأميركية بين جهاز وآخر، دون التوصل إلى النتائج المتوخاة من التحقيقات الجارية على أكثر من صعيد أمني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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