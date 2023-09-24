إصلاح العلاقات المتوتّرة لم ينجح

لم تنجح المساعي التي بذلها أصدقاء مشتركون في إصلاح العلاقات المتوترة بين رئيس تيار سياسي وأحد أبرز نواب كتلته الذي أصبح يُغرّد مع خصوم التيار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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