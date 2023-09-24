تأكيد السيطرة على الوضع النقدي

يؤكد مسؤول مالي أمام زواره السيطرة على الوضع النقدي لفترة أقصاها آخر العام الحالي، على أمل إنهاء الشغور الرئاسي قبل هذا التاريخ وإلاّ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement