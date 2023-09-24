هذا ما كشفه وزير المال عن رواتب القطاع العام

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قال وزير المال يوسف خليل: «نحن ندفع معاشات العسكر والمتقاعدين والموظفين في القطاع العام من دون ان نلجأ الى الاستدانة».واشار الى اننا نسعى الى توحيد سعر الصرف، وهذا الامر جعلنا ننجز الكثير من الاشياء المهمة.ولفت خليل الى ان هناك ارتفاعاً في الايرادات من خلال قدرتنا على الجباية، وحجم الاقتصاد تقلص من 50 مليار دولار الى 18 مليار دولار.واشار الى ان هناك ابواباً اخرى تؤذي وزارة المالية بالاضافة الى التهرب الضريبي تتمثل بصعوبة السيطرة على الحدود والمعابر غير الشرعية.وكشف خليل: «ان ما تبقّى من اموال حقوق السحب الخاصة للبنان عبر صندوق النقد الدولي «SDR» هو قرابة الـ50 مليون دولار من اصل 86 مليون وان معظمهم صُرف على الطاقة والادوية والقمح.واكد خليل ان رواتب القطاع العام موجودة ومؤمنة حتى نهاية العام الحالي.