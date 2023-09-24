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لبنان

جنبلاط: الخلاف الأميركي – الفرنسي ليس أساسه لبنان؟

Lebanon 24
24-09-2023 | 22:24
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نقل عن النائب السابق وليد جنبلاط قوله إن الخلاف الأميركي – الفرنسي في نيويورك لم يكن متعلقاً بلبنان، وإنما بملف النيجر والدول الأفريقية التي تواجه فرنسا فيها مأزقاً كبيراً. وقال إن فرنسا مشكلتها الأبرز الآن مع أميركا تتعلق برفض الأخيرة مشروع باريس لتدخل أممي عسكري في النيجر.( الاخبار)
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