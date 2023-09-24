24
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدوحة تبحث في سلة تفاهمات... والسقف نهاية العام
Lebanon 24
24-09-2023
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداء الوطن": كثرت التكهنات حول المساعي الصامتة التي تقودها قطر عبر موفدين دائمي الحضور في بيروت لإيجاد حل للأزمة السياسية المتمثلة بتعطيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث يكشف مصدر دبلوماسي أنّ «المسعى القطري قائم منذ ما قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون بستة أشهر، عندما بدأت الدوحة بايعاز غربي وخليجي عملية جس نبض توجهات الأفرقاء اللبنانيين».وبعدما مُنيت المبادرة الفرنسية بالفشل، كونها في الأساس لم تكن مبادرة وإنّما مقايضة بين الإدارة الفرنسية و»حزب الله»، زخّم الجانب القطري من تحركه الذي ينطلق من مقاربة مختلفة وتقوم على التالي:
Advertisement
1 - عدم حصر النقاش بشخص رئيس الجمهورية إنّما بما هو مطلوب من العهد الجديد.
2 - البحث في سلّة تفاهمات، لأن منطق السلة وحده الذي يمكن أن يوصل إلى حل يقوم على صيغة لا غالب ولا مغلوب أو ما صار يعرف بـ»رابح – رابح»، وهذه السلّة تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة والمواقع الأساسية مع أولوية البرنامج الاصلاحي الملزم اقراره وتنفيذه ضمن سقف زمني محدد.
3 - عند الاتفاق على السلّة تطرح الأسماء شرط أن لا يكون أيّ من الأسماء المطروحة للرئاسة مصطفة مع طرف في مواجهة طرف آخر.ويؤكد المصدر أنّ «الميزة التفاضلية للمسعى القطري أنّه يختزن تجربة سابقة منذ العام 2008 يوم أنجز اتفاق الدوحة بدعم أميركي وسعودي وايراني، وبالتالي يفهم تركيبة وغايات القيادات اللبنانية، والاهم أنّ قطر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي قد تموّل الحل في لبنان من خلال دعم مالي واقتصادي، بينما الدول الأخرى ستنتظر توجهات الحكم حتى تبادر إلى المساعدة ليس وفق الطرق السابقة انّما عن طريق مشاريع استثمارية، والسبب واضح وهو عدم الثقة بالطبقة السياسية التي بددت كل الدعم والمساعدات».ويشدد المصدر على أنّ «المسعى القطري لن يكون مفتوحاً وبلا سقف زمني، لأنّ الاستحقاق الرئاسي انتقل وفق المعطى الخارجي من مرحلة الحث إلى مرحلة الاسقاط، أي كل يوم ينقضي من دون إحراز تقدم يجعل المساحة تضيق أمام انجاز الحل الشامل، وبالتالي فإنّ نهاية العام الحالي ستكون السقف لانجاز الاستحقاق الرئاسي، فإمّا ينتخب رئيس قبل نهاية العام والّا فإنّ المجلس النيابي الحالي لن ينتخب رئيساً للجمهورية، ما يعني تفعيل تنفيذ بنود بيان الدوحة الذي صدر عن الخماسية العربية والدولية، وفي أحد بنوده اتخاذ اجراءات عقابية بحق المعرقلين».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
00:32 | 2023-09-24
24/09/2023 12:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
02:53 | 2023-09-24
24/09/2023 02:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الفنان راغب علامة يُشارك في أسبوع الموضة في ميلانو.. شاهدوا كيف بدا (صور)
Lebanon 24
ابن الفنان راغب علامة يُشارك في أسبوع الموضة في ميلانو.. شاهدوا كيف بدا (صور)
04:45 | 2023-09-24
24/09/2023 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
10:17 | 2023-09-24
24/09/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أثرياء النبطية.. الفنانة العربية الشهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها اللبناني الوسيم (صور)
Lebanon 24
هو من أثرياء النبطية.. الفنانة العربية الشهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها اللبناني الوسيم (صور)
01:39 | 2023-09-24
24/09/2023 01:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:11 | 2023-09-24
الموفد القطري على خطى لودريان في انتظار "توافر بيئة خارجية مؤاتية للحل"
22:14 | 2023-09-24
هل سيدعو بري إلى الحوار أم يترقب نتائج المساعي؟
22:16 | 2023-09-24
باسيل قلق رئاسياَ ويستعد للأسوأ
23:00 | 2023-09-24
شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية.. وتعرفة الاطباء الى 100% مع بداية السنة
22:42 | 2023-09-24
باسيل خارج المولد الرئاسي... بلا حمّص!
22:36 | 2023-09-24
أحداث مخيم عين الحلوة لم تنته بعد.. وملف عودة النازحين اليه ضاغط!
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
25/09/2023 07:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
25/09/2023 07:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
25/09/2023 07:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24