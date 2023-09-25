صباح اليوم... العثور على جثة على الطريق في رومية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة المدعو ف.ع.ل على الطريق في منطقة رومية بعد تعرضه لطعنات بسكين.

وحضرت القوى الامنية الى المكان وضربت طوقا امنيا، كما حضر الطبيب الشرعي وتم نقل الجثة الى احد مستشفيات المنطقة.