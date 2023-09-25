هذا هو "الهدف الاساسي" للمبادرة القطرية

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اكدت مصادر مطلعة أن الهدف الاساسي للمبادرة القطرية هو البحث عن تسوية توصل الى الإتفاق على مرشح ثالث تتوافق عليه القوى السياسية، بمعنى آخر تكريس طي صفحة المرشحين الحاليين وتحديدا رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.وبحسب المصادر" فإن بعض المطلعين على تحرك الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني ، يؤكدون أنه منفتح على الأسماء وليس لديه مرشح وحيد، لكنه يصر على طرح اسماء توافقية تكون مقبولة من الجميع".وترى المصادر" ان الدوحة تفضل قائد الجيش العماد جوزيف عون، لكنها مستعدة للسير بأي مرشح غير متحالف بشكل كامل مع "حزب الله" في حال تنازل "الحزب"عن دعم ترشيح فرنجية".