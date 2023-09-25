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لبنان

معادلة "الحزب" الجديدة بضمانة قطر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-09-2023 | 01:30
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مع بداية التحرك المستجد في الملف الرئاسي قال مصدر إستشاري مطلع على موقف حزب الله " إن معادلة "الحزب" الجديدة من المرجح أن تكون " قائد الجيش في مقابل قائد الجيش " وهذا يعني أن الحزب لن يمانع في نهاية المطاف بأن تكون التسوية على المرشح الوسطي المستقل في مقابل أن يكون للحزب رأي وازن في إنتقاء قائد الجيش في العهد الجديد ليستمر التنسيق كما كان عليه سابقاً، وربما يكون هذا الطرح بضمانة الجانب القطري.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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