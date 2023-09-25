المعارضة ترد: قد نعود الى "المرشح الاساسي"

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قال مصدر نيابي معارض" إن صلابة المعارضة في ملف رئاسة الجمهورية متماسك اليوم أكثر من أي يوم آخر، وأن تمسك فريق الممانعة بمرشحه سليمان فرنجية من دون الدخول بحوار حول مرشح وسطي معتدل ومستقل، سوف يعيد الأمور الى نقطة الإنطلاق".وقال: "المعادلة سهلة جداً، فالإبقاء على فرنجية يجبر المعارضة على العودة الى التمسك بمرشحها الأساسي النائب ميشال معوض، أما إذا إنسحب فرنجية فكل شي قابل للنقاش والتفاوض والحوار ".