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لبنان

المعارضة ترد: قد نعود الى "المرشح الاساسي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-09-2023 | 01:45
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قال مصدر نيابي معارض" إن صلابة المعارضة في ملف رئاسة الجمهورية متماسك اليوم أكثر من أي يوم آخر، وأن تمسك فريق الممانعة بمرشحه سليمان فرنجية من دون الدخول بحوار حول مرشح وسطي معتدل ومستقل، سوف يعيد الأمور الى نقطة الإنطلاق".
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وقال: "المعادلة سهلة جداً، فالإبقاء على فرنجية يجبر المعارضة على العودة الى التمسك بمرشحها الأساسي النائب ميشال معوض، أما إذا إنسحب فرنجية فكل شي قابل للنقاش والتفاوض والحوار ".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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