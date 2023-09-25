زيارة "باهتة"

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بالرغم من الضجة التي حاول "التيار الوطني الحر" احداثها بالتزامن مع زيارة الرئيس السابق ميشال عون ورئيس "التيار" جبران باسيل الى عكار، الا ان الزيارة كانت ضعيفة نسبيا وأقل من المتوقع.وأشارت مصادر مطلعة الى" أن الحضور الشعبي في القرى والبلدات التي زارها عون وباسيل كان محدوداً واقتصر في الغالب على الحزبيين الذين رافقوا موكب عون من بلدة الى اخرى لتأمين حشد شعبي مقبول".وتشير المصادر الى "ان الانتخابات النيابية الاخيرة شهدت تراجعاً واضحا ل"التيار" في عكار، لكن المشهد خلال الزيارة أمس لم يكن متوقعا لأكثر المتشائمين".